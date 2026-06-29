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UP Gold Prices Today 29 June 2026: आज यूपी में सोने में आई नरमी, खरीदने से पहले चेक करें अपने शहर में गोल्ड के दाम

UP Gold Prices Today 29 June 2026: अगर आप आज सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए राहत की खबर है. 29 जून 2026 को सर्राफा बाजार में सोने और चांदी दोनों की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है. पिछले कई दिनों की लगातार तेजी के बाद अब बाजार में थोड़ी नरमी देखने को मिल रही है. ऐसे में खरीदारी करने वालों के लिए ये अच्छा मौका साबित हो सकता है.


By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 29, 2026 9:39:02 AM IST

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कानपुर में आज सोने के रेट

24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹ 1,44,090 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹ 1,32,090 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹ 1,08,100 है.

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लखनऊ में आज सोने के रेट

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मेरठ में आज सोने के रेट

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आयोध्या में आज सोने के रेट

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18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹ 1,08,100 है.

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गाजियाबाद में आज सोने के रेट

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नोएडा में आज सोने के रेट

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22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹ 1,32,090 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹ 1,08,100 है.

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