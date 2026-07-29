UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: UP में आज सोना खरीदने से पहले जरूर जान लें ताजा भाव, वरना बढ़ सकता है आपका नुकसान!
Uttar Pradesh Gold Price Today: दुनिया भर में चिंताएं कम होने के कारण 15% टैक्स के बावजूद सोने और चांदी की कीमतों में थोड़ी गिरावट आई. हालांकि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण कीमतों में रोज़ाना उतार-चढ़ाव जारी है. आइए जानें आज उत्तर प्रदेश में सोने के ताजा भाव क्या हैं.
कानपुर के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,366 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,170 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 10,778 है.
लखनऊ के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,366 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,170 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 10,778 है.
वाराणसी के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,366 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,170 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 10,778 है.
अयोध्या के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,366 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,170 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 10,778 है.
प्रयागराज के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,366 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,170 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 10,778 है.
मथुरा के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,366 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,170 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 10,778 है.
झांसी के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,366 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,170 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 10,778 है.
अलीगढ़ के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,366 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,170 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 10,778 है.