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UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: UP में आज सोना खरीदने से पहले जरूर जान लें ताजा भाव, वरना बढ़ सकता है आपका नुकसान!

Uttar Pradesh Gold Price Today: दुनिया भर में चिंताएं कम होने के कारण 15% टैक्स के बावजूद सोने और चांदी की कीमतों में थोड़ी गिरावट आई. हालांकि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण कीमतों में रोज़ाना उतार-चढ़ाव जारी है. आइए जानें आज उत्तर प्रदेश में सोने के ताजा भाव क्या हैं.


By: Anshika thakur | Published: July 29, 2026 10:35:33 AM IST

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कानपुर के रेट

24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,366 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,170 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 10,778 है.

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लखनऊ के रेट

24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,366 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,170 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 10,778 है.

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वाराणसी के रेट

24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,366 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,170 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 10,778 है.

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अयोध्या के रेट

24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,366 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,170 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 10,778 है.

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प्रयागराज के रेट

24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,366 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,170 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 10,778 है.

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मथुरा के रेट

24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,366 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,170 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 10,778 है.

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झांसी के रेट

24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,366 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,170 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 10,778 है.

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अलीगढ़ के रेट

24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,366 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,170 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 10,778 है.

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