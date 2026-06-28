UP Gold Prices Today 28 June 2026: सोने की कीमत में फिर हलचल! आज उत्तर प्रदेश का लेटेस्ट गोल्ड रेट यहां देखें
UP Gold Prices Today 28 June 2026: अगर आप सोने के गहने, सिक्के या गोल्ड बार में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो भारत में आज के सोने के भाव की सही और ताजा जानकारी होना बेहद जरूरी है. Gold Price पर नियमित नजर रखने से आपको सही समय पर खरीदारी और बेहतर निवेश का फैसला लेने में मदद मिलती है. तो आइए जानते हैं कि कैसा है उत्तर प्रदेश में सोने का हाल.
कानपुर में आज सोने के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹ 1,44,100 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,32,100 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹ 1,08,110 है.
लखनऊ में आज सोने के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹ 1,66,234 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,52,391 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹ 1,24,716 है.
मेरठ में आज सोने के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹ 1,66,234 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,52,391 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹ 1,24,716 है.
आयोध्या में आज सोने के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹ 1,66,234 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,52,391 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹ 1,24,716 है.
गाजियाबाद में आज सोने के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹ 1,66,234 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,52,391 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹ 1,24,716 है.
नोएडा में आज सोने के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹ 1,66,234 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,52,391 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹ 1,24,716 है.