UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: UP में आज सोना खरीदने से पहले जरूर चेक करें ताजा भाव, वरना पड़ सकता है भारी नुकसान!

Uttar Pradesh Gold Price Today: मंगलवार 28 जुलाई को MCX पर शुरुआती कारोबार में ग्लोबल संकेतों की वजह से सोने और चांदी की कीमतों में 1% तक की गिरावट आई. कीमती धातुओं में प्रॉफिट-बुकिंग देखी गई, क्योंकि 29 जुलाई को US फेडरल रिजर्व के मॉनेटरी पॉलिसी के फैसले से पहले डॉलर इंडेक्स 101.5 के आसपास बना हुआ था.