UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: सोना हुआ महंगा या सस्ता? यूपी में 24K, 22K और 18K गोल्ड रेट ने उड़ाए होश, जानिए आज का मार्केट हाल
Gold Price Today in Uttar Pradesh (सोना का भाव आज का) 27 June 2026: ईरान और अमेरिका के बीच तनाव के चलते सोने के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत घटकर 1,45,300 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स सहित) हो गई है. यह पिछले तीन महीनों में सबसे कम स्तर है. वहीं दूसरी ओर, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर आज सुबह 24 कैरेट सोने के वायदा दाम 0.75% यानी 1,072 रुपये बढ़कर 1,44,199 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गए. पिछले कारोबारी दिन यह 1,43,127 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था.
कानपुर के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹142960 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹131060 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹107270 है.
लखनऊ के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹142960 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹131060 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹107270 है.
मेरठ के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹142960 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹131060 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹107270 है.
अयोध्या के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹142960 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹131060 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹107270 है.
गाजियाबाद के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹142960है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹131060 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹107270 है.
नोएडा के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹142960 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹131060 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹107270 है.