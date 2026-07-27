UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: UP में आज सोना खरीदने से पहले रुकिए! नहीं देखा ताजा भाव तो पड़ सकता है भारी नुकसान

Uttar Pradesh Gold Price Today: रिटेल मार्केट में सोना 24-कैरेट और 22-कैरेट शुद्धता में बेचा जाता है. जहां 24-कैरेट सोने को सबसे शुद्ध रूप माना जाता है, वहीं 22-कैरेट सोने का इस्तेमाल आमतौर पर गहने बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि यह ज़्यादा मजबूत होता है.