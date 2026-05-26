Rajasthan Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: सोना खरीदने वालों के लिए बड़ा अलर्ट! आज का रेट मिस किया तो होगा भारी नुकसान

Rajasthan Gold Price Today: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव में उतार-चढ़ाव के कारण सोने की कीमतें लगातार बदल रही हैं. सोने की कीमतों में आज फिर बदलाव देखने को मिला है. राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर समेत कई शहरों में 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट गोल्ड के ताजा रेट जारी हो गए हैं. शादी-ब्याह का सीजन और निवेश की बढ़ती मांग के बीच लोग हर दिन सोने के भाव पर नजर बनाए हुए हैं. अगर आप भी आज गोल्ड खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो पहले जान लीजिए राजस्थान के प्रमुख शहरों में सोने का नया रेट.