Rajasthan Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: सोना खरीदने वालों के लिए बड़ा अलर्ट! आज का रेट मिस किया तो होगा भारी नुकसान
Rajasthan Gold Price Today: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव में उतार-चढ़ाव के कारण सोने की कीमतें लगातार बदल रही हैं. सोने की कीमतों में आज फिर बदलाव देखने को मिला है. राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर समेत कई शहरों में 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट गोल्ड के ताजा रेट जारी हो गए हैं. शादी-ब्याह का सीजन और निवेश की बढ़ती मांग के बीच लोग हर दिन सोने के भाव पर नजर बनाए हुए हैं. अगर आप भी आज गोल्ड खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो पहले जान लीजिए राजस्थान के प्रमुख शहरों में सोने का नया रेट.
जयपुर के रेट
जयपुर में 18 कैरेट गोल्ड का भाव ₹1,19,280 प्रति 10 ग्राम है, जबकि 22 कैरेट गोल्ड ₹1,45,800 और 24 कैरेट गोल्ड ₹1,59,040 प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है.
जोधपुर के रेट
जोधपुर में 18 कैरेट सोने की कीमत ₹1,19,350 प्रति 10 ग्राम है. वहीं, 22 कैरेट गोल्ड ₹1,45,900 और 24 कैरेट गोल्ड ₹1,59,150 प्रति 10 ग्राम है.
उदयपुर के रेट
उदयपुर में 18 कैरेट गोल्ड का रेट ₹1,19,320 प्रति 10 ग्राम है. 22 कैरेट सोना ₹1,45,850 और 24 कैरेट गोल्ड ₹1,59,100 प्रति 10 ग्राम पर है.
कोटा के रेट
कोटा में 18 कैरेट सोने का भाव ₹1,19,300 प्रति 10 ग्राम है. वहीं, 22 कैरेट गोल्ड ₹1,45,820 और 24 कैरेट गोल्ड ₹1,59,080 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है.
बीकानेर के रेट
बीकानेर में 18 कैरेट गोल्ड ₹1,19,340 प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है. 22 कैरेट सोना ₹1,45,880 और 24 कैरेट गोल्ड ₹1,59,120 प्रति 10 ग्राम है.
अजमेर के रेट
अजमेर में 18 कैरेट सोने का रेट ₹1,19,310 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है. वहीं, 22 कैरेट गोल्ड ₹1,45,840 और 24 कैरेट गोल्ड ₹1,59,090 प्रति 10 ग्राम पर है.
अलवर के रेट
अलवर में 18 कैरेट गोल्ड ₹1,19,290 प्रति 10 ग्राम है. 22 कैरेट सोना ₹1,45,810 और 24 कैरेट गोल्ड ₹1,59,060 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है.
भरतपुर के रेट
भरतपुर में 18 कैरेट गोल्ड की कीमत ₹1,19,305 प्रति 10 ग्राम है. वहीं, 22 कैरेट गोल्ड ₹1,45,830 और 24 कैरेट गोल्ड ₹1,59,085 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है.