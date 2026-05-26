UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: यूपी में सोने के दाम में मचाया बवाल, जानें आपके शहर में क्या है कीमत
Uttar Pradesh Gold Price Today: मंगलवार, 26 मई को चांदी की कीमतों में तेज़ी देखी जा रही है. जून डिलीवरी वाला सोना लगभग ₹1,58,150 प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है. जुलाई डिलीवरी वाली चांदी 1.63 प्रतिशत बढ़कर ₹2,72,200 प्रति kg पर पहुँच गई. GoodReturns वेबसाइट के अनुसार, 24 कैरेट सोने की कीमत ₹15,889 प्रति ग्राम दर्ज की गई. चांदी की कीमतें लगभग ₹2,85,000 प्रति kg पर पहुँच गई हैं. तो चलिए जानते हैं कि यूपी के शहरों में आज सोने का क्या भाव है?
कानपुर के रेट
कानपुर में 18 कैरेट सोने का भाव ₹1,19,580 प्रति 10 ग्राम है. वहीं, 22 कैरेट गोल्ड ₹1,46,150 और 24 कैरेट गोल्ड ₹1,59,550 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है.
लखनऊ के रेट
लखनऊ में 18 कैरेट गोल्ड का भाव ₹1,19,670 प्रति 10 ग्राम है, जबकि 22 कैरेट गोल्ड ₹1,46,250 और 24 कैरेट गोल्ड ₹1,59,640 प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है.
वाराणसी के रेट
वाराणसी में 18 कैरेट गोल्ड ₹1,19,620 प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है. 22 कैरेट सोना ₹1,46,200 और 24 कैरेट गोल्ड ₹1,59,600 प्रति 10 ग्राम है.
अयोध्या के रेट
अयोध्या में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,953 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,625 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,964 प्रति ग्राम है।
प्रयागराज के रेट
प्रयागराज में 18 कैरेट गोल्ड की कीमत ₹1,19,600 प्रति 10 ग्राम है. वहीं, 22 कैरेट गोल्ड ₹1,46,180 और 24 कैरेट गोल्ड ₹1,59,580 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है.
गाजियाबाद के रेट
गाजियाबाद में 18 कैरेट गोल्ड का रेट ₹1,19,520 प्रति 10 ग्राम है. 22 कैरेट सोना ₹1,46,100 और 24 कैरेट गोल्ड ₹1,59,480 प्रति 10 ग्राम पर है.
मेरठ के रेट
मेरठ में 18 कैरेट गोल्ड ₹1,19,520 प्रति 10 ग्राम है. 22 कैरेट सोना ₹1,46,100 और 24 कैरेट गोल्ड ₹1,59,480 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है.
आगरा के रेट
आगरा में 18 कैरेट सोने का रेट ₹1,19,540 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है. वहीं, 22 कैरेट गोल्ड ₹1,46,120 और 24 कैरेट गोल्ड ₹1,59,500 प्रति 10 ग्राम पर है.
नोएडा में सोने का भाव
नोएडा में 18 कैरेट सोने की कीमत ₹1,19,520 प्रति 10 ग्राम है. वहीं, 22 कैरेट गोल्ड ₹1,46,100 और 24 कैरेट गोल्ड ₹1,59,480 प्रति 10 ग्राम है.