UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: यूपी में सोने के दाम में मचाया बवाल, जानें आपके शहर में क्या है कीमत

Uttar Pradesh Gold Price Today: मंगलवार, 26 मई को चांदी की कीमतों में तेज़ी देखी जा रही है. जून डिलीवरी वाला सोना लगभग ₹1,58,150 प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है. जुलाई डिलीवरी वाली चांदी 1.63 प्रतिशत बढ़कर ₹2,72,200 प्रति kg पर पहुँच गई. GoodReturns वेबसाइट के अनुसार, 24 कैरेट सोने की कीमत ₹15,889 प्रति ग्राम दर्ज की गई. चांदी की कीमतें लगभग ₹2,85,000 प्रति kg पर पहुँच गई हैं. तो चलिए जानते हैं कि यूपी के शहरों में आज सोने का क्या भाव है?