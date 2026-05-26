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UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: यूपी में सोने के दाम में मचाया बवाल, जानें आपके शहर में क्या है कीमत

Uttar Pradesh Gold Price Today: मंगलवार, 26 मई को चांदी की कीमतों में तेज़ी देखी जा रही है. जून डिलीवरी वाला सोना लगभग ₹1,58,150 प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है. जुलाई डिलीवरी वाली चांदी 1.63 प्रतिशत बढ़कर ₹2,72,200 प्रति kg पर पहुँच गई. GoodReturns वेबसाइट के अनुसार, 24 कैरेट सोने की कीमत ₹15,889 प्रति ग्राम दर्ज की गई. चांदी की कीमतें लगभग ₹2,85,000 प्रति kg पर पहुँच गई हैं. तो चलिए जानते हैं कि यूपी के शहरों में आज सोने का क्या भाव है?


By: Divyanshi Singh | Published: May 26, 2026 12:08:49 PM IST

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कानपुर के रेट

कानपुर में 18 कैरेट सोने का भाव ₹1,19,580 प्रति 10 ग्राम है. वहीं, 22 कैरेट गोल्ड ₹1,46,150 और 24 कैरेट गोल्ड ₹1,59,550 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है.

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लखनऊ के रेट

लखनऊ में 18 कैरेट गोल्ड का भाव ₹1,19,670 प्रति 10 ग्राम है, जबकि 22 कैरेट गोल्ड ₹1,46,250 और 24 कैरेट गोल्ड ₹1,59,640 प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है.

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वाराणसी के रेट

वाराणसी में 18 कैरेट गोल्ड ₹1,19,620 प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है. 22 कैरेट सोना ₹1,46,200 और 24 कैरेट गोल्ड ₹1,59,600 प्रति 10 ग्राम है.

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अयोध्या के रेट

अयोध्या में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,953 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,625 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,964 प्रति ग्राम है।

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प्रयागराज के रेट

प्रयागराज में 18 कैरेट गोल्ड की कीमत ₹1,19,600 प्रति 10 ग्राम है. वहीं, 22 कैरेट गोल्ड ₹1,46,180 और 24 कैरेट गोल्ड ₹1,59,580 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है.

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गाजियाबाद के रेट

गाजियाबाद में 18 कैरेट गोल्ड का रेट ₹1,19,520 प्रति 10 ग्राम है. 22 कैरेट सोना ₹1,46,100 और 24 कैरेट गोल्ड ₹1,59,480 प्रति 10 ग्राम पर है.

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मेरठ के रेट

मेरठ में 18 कैरेट गोल्ड ₹1,19,520 प्रति 10 ग्राम है. 22 कैरेट सोना ₹1,46,100 और 24 कैरेट गोल्ड ₹1,59,480 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है.

सोने के ताजा दाम - Photo Gallery
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आगरा के रेट

आगरा में 18 कैरेट सोने का रेट ₹1,19,540 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है. वहीं, 22 कैरेट गोल्ड ₹1,46,120 और 24 कैरेट गोल्ड ₹1,59,500 प्रति 10 ग्राम पर है.

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नोएडा में सोने का भाव

नोएडा में 18 कैरेट सोने की कीमत ₹1,19,520 प्रति 10 ग्राम है. वहीं, 22 कैरेट गोल्ड ₹1,46,100 और 24 कैरेट गोल्ड ₹1,59,480 प्रति 10 ग्राम है.

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UP Gold Price Today
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