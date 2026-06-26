UP Gold Prices Today 26 June 2026: आज कैसा है मार्केट का हाल, यूपी में 24k,22k और 18k कैरेट सोने के क्या है दाम?

UP Gold Prices Today 26 June 2026: सोने की कीमतों में आज, 26 जून को ग्लोबल बाजारों की अनिश्चितता के बीच उतार-चढ़ाव देखने को मिला. अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव का असर कीमती धातुओं पर दिखाई दे रहा है. निवेशक सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे कीमतों में लगातार बदलाव हो रहा है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर अगस्त वायदा सोना गिरावट के साथ खुला. आइए जानते हैं आज यूपी में 24k,22k और 18k सोने के दाम.