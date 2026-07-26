UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: UP में फिर बदले सोने के दाम! खरीदारी से पहले जरूर जान लें आज का ताजा भाव
Uttar Pradesh Gold Price Today: रिटेल मार्केट में सोना मुख्य रूप से दो तरह की शुद्धता में बेचा जाता है. 24-कैरेट और 22-कैरेट. जहां 24-कैरेट सोने को इस कीमती धातु का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है, वहीं गहने बनाने के लिए 22-कैरेट सोने को ज्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि इसमें दूसरी धातुएँ मिलाने से इसे ज़्यादा मजबूती और टिकाऊपन मिलता है.
कानपुर के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,508 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,300 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 10,885 है.
लखनऊ के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,508 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,300 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 10,885 है.
वाराणसी के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,508 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,300 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 10,885 है.
अयोध्या के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,508 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,300 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 10,885 है.
प्रयागराज के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,508 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,300 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 10,885 है.
मथुरा के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,508 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,300 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 10,885 है.
झांसी के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,508 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,300 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 10,885 है.
अलीगढ़ के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,508 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,300 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 10,885 है.