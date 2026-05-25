Rajasthan Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: आज का गोल्ड रेट मिस किया तो पड़ेगा भारी! खरीदारी से पहले जान लें नया भाव

Rajasthan Gold Price Today: वैश्विक स्तर पर सप्ताहांत से पहले अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने और भू-राजनीतिक जोखिम की भावना में नरमी आने के कारण स्पॉट गोल्ड की कीमतों पर थोड़ा दबाव पड़ा. हालांकि, ईरान संघर्ष से जुड़ी ‘सुरक्षित-शरण’ (safe-haven) की मांग कीमतों को गिरने से लगातार रोक रही है. खुदरा आभूषणों की मांग जिसमें सप्ताह के मध्य में थोड़ी तेजी देखी गई थी. सप्ताहांत तक सतर्क रहने की उम्मीद है क्योंकि उपभोक्ता 15 प्रतिशत आयात शुल्क के कारण बनी संरचनात्मक रूप से उच्च कीमतों की व्यवस्था के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं. आज भारत में सोने की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है.