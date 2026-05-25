UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: यूपी में सोने के दामों ने उड़ाए होश! खरीदारी से पहले जान लें आज का भाव

Uttar Pradesh Gold Price Today: आज सोमवार 25 मई 2026 बड़े ज्वेलरी ब्रांड्स में सोने की कीमतों में पिछले दिन के मुकाबले थोड़ी तेज देखने को मिली. वहीं इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) ने भी सोने की अलग-अलग शुद्धता स्तरों की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की जबकि 999-शुद्धता वाली चांदी की कीमत में कोई बदलाव नही है की. 24 कैरेट सोने के दाम आज 1,59,380 रूपये है कल सोने की कीमत 1,59,060 रूपये थी.