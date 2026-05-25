UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: यूपी में सोने के दामों ने उड़ाए होश! खरीदारी से पहले जान लें आज का भाव
Uttar Pradesh Gold Price Today: आज सोमवार 25 मई 2026 बड़े ज्वेलरी ब्रांड्स में सोने की कीमतों में पिछले दिन के मुकाबले थोड़ी तेज देखने को मिली. वहीं इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) ने भी सोने की अलग-अलग शुद्धता स्तरों की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की जबकि 999-शुद्धता वाली चांदी की कीमत में कोई बदलाव नही है की. 24 कैरेट सोने के दाम आज 1,59,380 रूपये है कल सोने की कीमत 1,59,060 रूपये थी.
कानपुर के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,953 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,625 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,964 है.
लखनऊ के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,953 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,625 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,964 है.
वाराणसी के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,953 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,625 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,964 है.
अयोध्या के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,953 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,625 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,964 है.
प्रयागराज के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,953 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,625 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,964 है.
मथुरा के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,953 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,625 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,964 है.
झांसी के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,953 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,625 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,964 है.
अलीगढ़ के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,953 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,625 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,964 है.