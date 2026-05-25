Haryana Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: गोल्ड के बढ़ते दामों ने बढ़ाई टेंशन! हरियाणा में आज क्या है लेटेस्ट रेट
Haryana Gold Price Today: 25 मई को भारत के खुदरा बाजार में सोने की कीमतें काफी हद तक स्थिर रहीं प्रमुख शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट दोनों तरह के सोने की दरों में केवल मामूली उतार-चढ़ाव देखने को मिला. घरेलू सर्राफा बाजार में चांदी की कीमतों में भी सीमित अस्थिरता रही. 10 ग्राम सोने का रेट 24 कैरेट के लिए आज 1,59,380 रुपये है और कल सोने का भाव 1,59,060 रुपये थी.
पानीपत के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹15,917 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹14,580 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹11,938 प्रति 1 ग्राम है.
अंबाला के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹15,917 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹14,580 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹11,938 प्रति 1 ग्राम है.
हिसार के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹15,917 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹14,580 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹11,938 प्रति 1 ग्राम है.
रोहतक के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹15,917 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹14,580 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹11,938 प्रति 1 ग्राम है.
करनाल के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹15,917 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹14,580 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹11,938 प्रति 1 ग्राम है.
सोनीपत के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹15,917 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹14,580 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹11,938 प्रति 1 ग्राम है.
भिवानी के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹15,917 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹14,580 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹11,938 प्रति 1 ग्राम है.
गुरुग्राम के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹15,917 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹14,580 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹11,938 प्रति 1 ग्राम है.