Haryana Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: गोल्ड के बढ़ते दामों ने बढ़ाई टेंशन! हरियाणा में आज क्या है लेटेस्ट रेट

Haryana Gold Price Today: 25 मई को भारत के खुदरा बाजार में सोने की कीमतें काफी हद तक स्थिर रहीं प्रमुख शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट दोनों तरह के सोने की दरों में केवल मामूली उतार-चढ़ाव देखने को मिला. घरेलू सर्राफा बाजार में चांदी की कीमतों में भी सीमित अस्थिरता रही. 10 ग्राम सोने का रेट 24 कैरेट के लिए आज 1,59,380 रुपये है और कल सोने का भाव 1,59,060 रुपये थी.