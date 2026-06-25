  • Home>
  • Gallery»
  • UP Gold Prices Today 25 June 2026: सस्ता या महंगा आज क्या है सोने का हाल, चेक करें अपने शहर के दाम

UP Gold Prices Today 25 June 2026: सस्ता या महंगा आज क्या है सोने का हाल, चेक करें अपने शहर के दाम

UP Gold Prices Today 25 June 2026: देशभर में सोने की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी है. आज डॉलर की मजबूती और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमजोर रुख के कारण घरेलू सराफा बाजार पर दबाव बना हुआ है. 25 जून की सुबह दिल्ली सहित कई प्रमुख शहरों में सोना सस्ता हुआ. राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव घटकर 1,44,470 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया, जबकि मुंबई में इसकी कीमत 1,44,320 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई.


By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 25, 2026 8:28:28 AM IST

Follow us on
Google News
उत्तर प्रदेश में आज सोने का भाव - Photo Gallery
1/6
You Might Be Interested In
उत्तर प्रदेश में आज सोने का भाव - Photo Gallery
2/6
उत्तर प्रदेश में आज सोने का भाव - Photo Gallery
3/6
You Might Be Interested In
उत्तर प्रदेश में आज सोने का भाव - Photo Gallery
4/6
उत्तर प्रदेश में आज सोने का भाव - Photo Gallery
5/6
You Might Be Interested In
उत्तर प्रदेश में आज सोने का भाव - Photo Gallery
6/6
Tags:
gold price in indiagold price in kanpur todaygold price in lucknoww todayGold Price TodayUP Gold Prices Today 25 June 2026UP Gold Rate 2026
UP Gold Prices Today 25 June 2026: सस्ता या महंगा आज क्या है सोने का हाल, चेक करें अपने शहर के दाम - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

UP Gold Prices Today 25 June 2026: सस्ता या महंगा आज क्या है सोने का हाल, चेक करें अपने शहर के दाम - Photo Gallery
UP Gold Prices Today 25 June 2026: सस्ता या महंगा आज क्या है सोने का हाल, चेक करें अपने शहर के दाम - Photo Gallery
UP Gold Prices Today 25 June 2026: सस्ता या महंगा आज क्या है सोने का हाल, चेक करें अपने शहर के दाम - Photo Gallery
UP Gold Prices Today 25 June 2026: सस्ता या महंगा आज क्या है सोने का हाल, चेक करें अपने शहर के दाम - Photo Gallery