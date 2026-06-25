UP Gold Prices Today 25 June 2026: सस्ता या महंगा आज क्या है सोने का हाल, चेक करें अपने शहर के दाम

UP Gold Prices Today 25 June 2026: देशभर में सोने की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी है. आज डॉलर की मजबूती और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमजोर रुख के कारण घरेलू सराफा बाजार पर दबाव बना हुआ है. 25 जून की सुबह दिल्ली सहित कई प्रमुख शहरों में सोना सस्ता हुआ. राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव घटकर 1,44,470 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया, जबकि मुंबई में इसकी कीमत 1,44,320 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई.