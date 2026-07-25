UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: उत्तर प्रदेश में फिर बदल गए सोने के दाम! खरीदारी से पहले जरूर चेक करें आज का ताजा भाव

Uttar Pradesh Gold Price Today: आज शनिवार 25 जुलाई 2026 को पूरे भारत में कीमती धातुओं के बाजार में कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव देखा गया. अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में बदलाव, मुद्रा के उतार-चढ़ाव और क्षेत्रीय मांग में अंतर के कारण घरेलू बुलियन (सोना और चांदी) की कीमतों में तेजी से बदलाव हुए.