UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: उत्तर प्रदेश में फिर बदल गए सोने के दाम! खरीदारी से पहले जरूर चेक करें आज का ताजा भाव
Uttar Pradesh Gold Price Today: आज शनिवार 25 जुलाई 2026 को पूरे भारत में कीमती धातुओं के बाजार में कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव देखा गया. अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में बदलाव, मुद्रा के उतार-चढ़ाव और क्षेत्रीय मांग में अंतर के कारण घरेलू बुलियन (सोना और चांदी) की कीमतों में तेजी से बदलाव हुए.
कानपुर के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,508 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,300 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 10,885 है.
लखनऊ के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,081 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,825 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,314 है.
वाराणसी के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,081 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,825 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,314 है.
अयोध्या के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,081 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,825 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,314 है.
प्रयागराज के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,081 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,825 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,314 है.
मथुरा के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,081 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,825 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,314 है.
झांसी के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,081 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,825 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,314 है.
अलीगढ़ के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,081 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,825 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,314 है.