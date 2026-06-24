UP Gold Prices Today 24 June 2026: लपक लो…आज यूपी में सोने के दाम हुए धड़ाम, जानें अपने शहर का हाल

UP Gold Prices Today 24 June 2026: आज भारत में सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है/ बाजार में 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने के भाव में कल के मुकाबले कमी आई है. 24 कैरेट सोने का दाम 14,591 रुपये प्रति ग्राम पहुंच गया है, जबकि 22 कैरेट सोना 13,375 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोना 10,944 रुपये प्रति ग्राम पर कारोबार कर रहा है. निवेशकों और खरीदारों के लिए सोने के मौजूदा रेट पर नजर रखना अहम है.