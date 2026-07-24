UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: आज कितना सस्ता हुआ सोना? जानिए लखनऊ से लेकर कानपुर तक का लेटेस्ट रेट

Gold Price Today in Uttar Pradesh (सोना का भाव आज का) 24 July 2026: देश में सोने की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी शुक्रवार, 24 जुलाई को रुक गई. आज सुबह कई शहरों में सोने के दाम कम हुए हैं. दिल्ली में 24 कैरेट सोना घटकर 1,46,320 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. वहीं, मुंबई में इसकी कीमत 1,46,170 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई. इससे पहले गुरुवार को दिल्ली के सराफा बाजार में 99.9 फीसदी शुद्ध सोने का भाव 400 रुपये घटकर 1,49,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया था. आइए जानते हैं आज यूपी के शहरों में सोने के क्या है दाम?