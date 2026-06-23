UP Gold Prices Today 23 June 2026: महंगा या सस्ता यूपी में क्या है आज सोने के दाम, जानें अपने शहर का हाल
UP Gold Prices Today 23 June 2026: कमोडिटी बाजार में मंगलवार, 23 जून 2026 को सोने की कीमतों में दबाव देखने को मिला. डॉलर इंडेक्स के 100 के लेवल को पार करने और इस साल अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंकाओं ने कीमती धातुओं पर असर डाला है. निवेशक मुनाफावसूली कर रहे हैं, जिससे MCX पर अगस्त डिलीवरी वाला सोना 1.05% गिरकर 1,46,566 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता दिखा.
कानपुर में आज सोने के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,68,495 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,54,467 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,26,423
लखनऊ में आज सोने के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,68,495 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,54,467 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,26,423
मेरठ में आज सोने के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,46,670₹ है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज₹ ₹1,34,460₹ है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,10,040 है.
आयोध्या में आज सोने के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,46,670 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,34,460 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,10,040 है.
गाजियाबाद में आज सोने के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,68,495 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,54,467 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,26,423
नोएडा में आज सोने के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,46,670 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,34,460 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,10,040 है.