UP Gold Prices Today 23 June 2026: महंगा या सस्ता यूपी में क्या है आज सोने के दाम, जानें अपने शहर का हाल

UP Gold Prices Today 23 June 2026: कमोडिटी बाजार में मंगलवार, 23 जून 2026 को सोने की कीमतों में दबाव देखने को मिला. डॉलर इंडेक्स के 100 के लेवल को पार करने और इस साल अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंकाओं ने कीमती धातुओं पर असर डाला है. निवेशक मुनाफावसूली कर रहे हैं, जिससे MCX पर अगस्त डिलीवरी वाला सोना 1.05% गिरकर 1,46,566 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता दिखा.