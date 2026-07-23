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UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: UP में फिर बदले सोने के दाम! खरीदारी से पहले जरूर जान लें आज का ताजा भाव

Uttar Pradesh Gold Price Today: गुरुवार 23 जुलाई को सुबह के कारोबार में MCX पर सोने और चांदी की कीमतों में शुरुआती 2% की बढ़त के बाद प्रॉफ़िट-बुकिंग की वजह से गिरावट आई. अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के कारण कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने इस उम्मीद को और बढ़ा दिया कि अमेरिकी फ़ेडरल रिज़र्व अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को सख्त करेगा.


By: Anshika thakur | Published: July 23, 2026 10:31:45 AM IST

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कानपुर के रेट

24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,742 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,515 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,061 है.

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लखनऊ के रेट

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वाराणसी के रेट

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18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,061 है.

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अयोध्या के रेट

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प्रयागराज के रेट

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मथुरा के रेट

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झांसी के रेट

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अलीगढ़ के रेट

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18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,061 है.

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