Rajasthan Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: सोना खरीदने वालों के लिए बड़ा अलर्ट! आज का रेट मिस किया तो होगा भारी नुकसान
Rajasthan Gold Price Today: अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे घटनाक्रमों के बीच, सोने की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. वहीं अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अस्थिरता के बावजूद, रुपये का कमजोर होना घरेलू सोने की कीमतों को सहारा दे रहा है. भू-राजनीतिक अनिश्चितता और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव ही सोने की दरों को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक बने हुए हैं. आज भारत में सोने की कीमतों में गिरावट हुई है.
जयपुर के रेट
आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹15,964 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना ₹14,625 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना ₹11,967 में मिल रहा है.
जोधपुर के रेट
आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹15,964 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना ₹14,625 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना ₹11,967 में मिल रहा है.
उदयपुर के रेट
आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹15,964 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना ₹14,625 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना ₹11,967 में मिल रहा है.
कोटा के रेट
आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹15,964 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना ₹14,625 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना ₹11,967 में मिल रहा है.
बीकानेर के रेट
आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹15,964 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना ₹14,625 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना ₹11,967 में मिल रहा है.
अजमेर के रेट
आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹15,964 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना ₹14,625 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना ₹11,967 में मिल रहा है.
अलवर के रेट
आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹15,964 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना ₹14,625 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना ₹11,967 में मिल रहा है.
भरतपुर के रेट
आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹15,964 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना ₹14,625 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना ₹11,967 में मिल रहा है.