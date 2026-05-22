Rajasthan Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: सोना खरीदने वालों के लिए बड़ा अलर्ट! आज का रेट मिस किया तो होगा भारी नुकसान

Rajasthan Gold Price Today: अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे घटनाक्रमों के बीच, सोने की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. वहीं अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अस्थिरता के बावजूद, रुपये का कमजोर होना घरेलू सोने की कीमतों को सहारा दे रहा है. भू-राजनीतिक अनिश्चितता और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव ही सोने की दरों को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक बने हुए हैं. आज भारत में सोने की कीमतों में गिरावट हुई है.