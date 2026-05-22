UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: यूपी में सोने के दामों ने उड़ाए होश! खरीदारी से पहले तुरंत जान लें आज का भाव

Uttar Pradesh Gold Price Today: फेडरल रिजर्व की हालिया पॉलिसी मीटिंग के मिनट्स से पता चला कि ज्यादातर पॉलिसी बनाने वालों का अब भी मानना है कि अगर महंगाई फेड के 2% के टारगेट से ऊपर रहती है, तो इस साल ब्याज दरें बढ़ाई जा सकती हैं. निवेशक इस बात पर बंटे हुए हैं कि क्या फेड दिसंबर तक दरें बढ़ाएगा या साल के आखिर तक उधार लेने की लागत को बिना किसी बदलाव के रखेगा. 24 कैरेट सोने के दाम आज 1,59,490 रूपये है कल सोने की कीमत 1,59,930 रूपये थी.