Haryana Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: हरियाणा में गोल्ड प्राइस ने मचाई खलबली! आज का भाव देखकर उड़ जाएंगे होश
Haryana Gold Price Today: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत अपने अंतिम चरण में है, जिससे यह उम्मीद जगी है कि होर्मुज जलडमरूमध्य फिर से खुल सकता है और जहाजों की सामान्य आवाजाही बहाल हो सकती है. इस घटनाक्रम के चलते तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई, जिससे महंगाई की चिंताओं को कम करने में मदद मिली और केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक नीति को सख्त किए जाने की उम्मीदें भी कुछ हद तक नरम पड़ीं. आज सोने की किमतों कीमतों में कल के मुकाबले गिरावट हुई है 10 ग्राम सोने का रेट 24 कैरेट के लिए आज 1,59,490 रुपये है और कल सोने का भाव 1,59,930 रुपये थी.
पानीपत के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹16,004 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹14,660 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹12,003 प्रति 1 ग्राम है.
अंबाला के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹16,004 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹14,660 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹12,003 प्रति 1 ग्राम है.
हिसार के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹16,004 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹14,660 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹12,003 प्रति 1 ग्राम है.
रोहतक के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹16,004 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹14,660 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹12,003 प्रति 1 ग्राम है.
करनाल के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹16,004 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹14,660 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹12,003 प्रति 1 ग्राम है.
सोनीपत के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹16,004 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹14,660 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹12,003 प्रति 1 ग्राम है.
भिवानी के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹16,004 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹14,660 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹12,003 प्रति 1 ग्राम है.
गुरुग्राम के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹16,004 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹14,660 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹12,003 प्रति 1 ग्राम है.