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UP Gold Prices Today 22 June 2026: सप्ताह के पहले दिन ही सोने ने पकड़ी रफ्तार, जानें यूपी में आज का दाम

Gold Price in Uttar Pradesh 22 June 2026: आज सप्ताह की शुरुआत के साथ ही सोने की कीमतों में फिर तेजी देखने को मिली है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूत रुख, डॉलर की चाल और निवेशकों की बढ़ती मांग के बीच घरेलू सर्राफा बाजार में भी सोना महंगा हुआ हैं. 24 कैरेट सोना ₹1.50 लाख प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच गया है. आइए जानते हैं यूपी में आपके शहर के ताजा रेट.


By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 22, 2026 10:09:01 AM IST

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उत्तर प्रदेश में आज सोने का भाव - Photo Gallery
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कानपुर में आज सोने के रेट

24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,46,010 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,34,900 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,09,670 है.

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लखनऊ में आज सोने के रेट

24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,46,220 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,34,040 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,09,700 है.

उत्तर प्रदेश में आज सोने का भाव - Photo Gallery
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मेरठ में आज सोने के रेट

24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,46,010है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,33,850 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,09,540 है.

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अयोध्या में आज सोने के रेट

24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,46,080 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,34,900 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,09,672 है.

उत्तर प्रदेश में आज सोने का भाव - Photo Gallery
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गाजियाबाद में आज सोने के रेट

24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,41,650 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,34,900 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,09,672 है.

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नोएडा में आज सोने के रेट

24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,69,187 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,55,102 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,26,931 है.

Tags:
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