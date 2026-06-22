UP Gold Prices Today 22 June 2026: सप्ताह के पहले दिन ही सोने ने पकड़ी रफ्तार, जानें यूपी में आज का दाम

Gold Price in Uttar Pradesh 22 June 2026: आज सप्ताह की शुरुआत के साथ ही सोने की कीमतों में फिर तेजी देखने को मिली है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूत रुख, डॉलर की चाल और निवेशकों की बढ़ती मांग के बीच घरेलू सर्राफा बाजार में भी सोना महंगा हुआ हैं. 24 कैरेट सोना ₹1.50 लाख प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच गया है. आइए जानते हैं यूपी में आपके शहर के ताजा रेट.