UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: UP में फिर बदले सोने के दाम! खरीदारी से पहले आज का ताजा भाव जरूर चेक करें
Uttar Pradesh Gold Price Today: अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच बुधवार 22 जुलाई को भारत के रिटेल मार्केट में सोने की कीमतों में बढ़ोतरी हुई. देश भर के प्रमुख शहरों में 24-कैरेट और 22-कैरेट सोने के भाव में मामूली बढ़ोतरी देखी जा रही है. वहीं, घरेलू सर्राफा बाजार में चांदी की कीमतों में गिरावट आई.
कानपुर के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,656 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,445 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 12,003 है.
लखनऊ के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,656 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,445 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 12,003 है.
वाराणसी के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,656 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,445 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 12,003 है.
अयोध्या के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,656 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,445 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 12,003 है.
प्रयागराज के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,656 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,445 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 12,003 है.
मथुरा के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,656 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,445 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 12,003 है.
झांसी के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,656 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,445 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 12,003 है.
अलीगढ़ के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,656 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,445 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 12,003 है.