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Haryana Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: गोल्ड प्राइस ने हरियाणा में बढ़ाई हलचल! आज का भाव जानकर रह जाएंगे हैरान

Haryana Gold Price Today: जिन संपत्तियों को सुरक्षित ठिकाना माना जाता है, उनमें अभी भी तनाव बना हुआ है. भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए हमलों को रद्द कर दिया है और कहा है कि उस देश के साथ परमाणु समझौता होने की अच्छी संभावना है. अमेरिका का मुख्य उद्देश्य यह है कि ईरान किसी भी तरह के परमाणु हथियार बनाना छोड़ दे. हालांकि इसका नतीजा अंतरराष्ट्रीय बुलियन की कीमतों में किसी भी तरह की तेजी के रूप में सामने नहीं आया है. आज सोने की किमतों कीमतों में कल के मुकाबले बढ़ोत्तरी हुई है 10 ग्राम सोने का रेट 24 कैरेट के लिए आज 1,59,930 रुपये है और कल सोने का भाव 1,59,440 रुपये थी.


By: Anshika thakur | Published: May 21, 2026 10:18:38 AM IST

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पानीपत के रेट

आज 24 कैरेट सोना ₹15,850 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹14,529 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹11,887 प्रति 1 ग्राम है.

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अंबाला के रेट

आज 24 कैरेट सोना ₹15,850 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹14,529 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹11,887 प्रति 1 ग्राम है.

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हिसार के रेट

आज 24 कैरेट सोना ₹15,850 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹14,529 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹11,887 प्रति 1 ग्राम है.

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रोहतक के रेट

आज 24 कैरेट सोना ₹15,850 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹14,529 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹11,887 प्रति 1 ग्राम है.

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करनाल के रेट

आज 24 कैरेट सोना ₹15,850 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹14,529 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹11,887 प्रति 1 ग्राम है.

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सोनीपत के रेट

आज 24 कैरेट सोना ₹15,850 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹14,529 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹11,887 प्रति 1 ग्राम है.

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भिवानी के रेट

आज 24 कैरेट सोना ₹15,850 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹14,529 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹11,887 प्रति 1 ग्राम है.

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गुरुग्राम के रेट

आज 24 कैरेट सोना ₹15,850 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹14,529 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹11,887 प्रति 1 ग्राम है.

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