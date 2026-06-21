UP Gold Prices Today 21 June 2026: रविवार को सोने की कीमतों में राहत, देखें लखनऊ से नोएडा तक के ताजा रेट
Gold Price in Uttar Pradesh 21 June 2026: आज 21 जून 2026 को भारत में सोने की कीमतों में कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया. रविवार को देश के अधिकांश शहरों में 24 कैरेट सोना 14,608 रुपये प्रति ग्राम के स्तर पर बना रहा, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत 1,46,080 रुपये रही. वहीं, 22 कैरेट सोने का भाव 1,33,900 रुपये प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोना 1,09,560 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता दिखाई दिया. यूपी के शहरों में आज क्या है सोने के रेट आइए जानते हैं.
कानपुर में आज सोने के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹146230 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹134050 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹109710 है.
लखनऊ में आज सोने के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹146230 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹134050 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹109710 है.
मेरठ में आज सोने के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹146230 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹134050 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹109710 है.
अयोध्या में आज सोने के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹146230 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹134050 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹109710 है.
गाजियाबाद में आज सोने के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹146230 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹134050 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹109710 है.
नोएडा में आज सोने के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹146230 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹134050 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹109710 है.