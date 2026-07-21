UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: यूपी में सोने के दाम ने फिर बदली चाल! खरीदारी से पहले जरूर जान लें आज का ताजा भाव
UP Gold Rate Today | Uttar Pradesh Gold Price Today: मंगलवार 21 जुलाई की सुबह MCX पर सोने और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई. मिडिल ईस्ट में चल रहे टकराव को सुलझाने के लिए कूटनीतिक कोशिशों की खबरों के बीच कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आई, जिससे कीमती धातुओं के लिए बाजार का सेंटीमेंट बेहतर हुआ.
सुबह MCX पर अगस्त डिलीवरी के लिए सोने की कीमत 0.63% बढ़कर ₹1,42,279 प्रति 10 ग्राम हो गई, जबकि सितंबर डिलीवरी के लिए चांदी की कीमत 1.11% बढ़कर ₹2,20,825 प्रति किलोग्राम हो गई.
कानपुर के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,437 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,235 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 10,831 है.
लखनऊ के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,081 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,825 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,314 है.
वाराणसी के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,081 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,825 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,314 है.
अयोध्या के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,081 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,825 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,314 है.
प्रयागराज के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,081 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,825 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,314 है.
मथुरा के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,081 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,825 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,314 है.
झांसी के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,081 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,825 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,314 है.
अलीगढ़ के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,081 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,825 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,314 है.