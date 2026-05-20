Rajasthan Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: सोना खरीदने वालों के लिए बड़ा अलर्ट! आज का रेट मिस किया तो होगा भारी नुकसान

Rajasthan Gold Price Today: 20 मई 2026 को सोने के बाजार स्थिर और थोड़े तेजी के रुख के साथ खुले क्योंकि महंगाई, भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव को लेकर चिंताओं ने सुरक्षित निवेश (safe-haven investments) की मांग को लगातार मजबूती दी. वैश्विक संकेतों और मुद्रा में उतार-चढ़ाव से प्रेरित होकर, भारत में घरेलू सोने की कीमतों में सभी शुद्धता स्तरों पर मामूली बढ़ोतरी देखी गई. आज भारत में सोने की कीमतों में बढ़ोत्तरी हुई है.