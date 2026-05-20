UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: यूपी में गोल्ड प्राइस ने दिया बड़ा झटका! खरीदारी से पहले तुरंत जान लें आज का भाव
Uttar Pradesh Gold Price Today: अमेरिका में बढ़ती महंगाई के बीच, ट्रेडर्स ने इस साल फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की अपनी उम्मीदें कम कर दी हैं और अब यह अटकलें तेज हो रही हैं कि साल खत्म होने से पहले फेड ब्याज दरें बढ़ा भी सकता है. मीडिया रिपोट्स के अनुसार निवेशक अब मौद्रिक नीति और आर्थिक स्थितियों के बारे में आगे के संकेतों के लिए नवीनतम FOMC मिनट्स और अमेरिका के शुरुआती PMI डेटा का इंतजार कर रहे हैं. 24 कैरेट सोने के दाम आज 1,58,350 रूपये है कल सोने की कीमत 1,57,040 रूपये थी.
कानपुर के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,850 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,530 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,891 है.
लखनऊ के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,850 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,530 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,891 है.
वाराणसी के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,850 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,530 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,891 है.
अयोध्या के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,850 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,530 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,891 है.
प्रयागराज के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,850 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,530 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,891 है.
मथुरा के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,850 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,530 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,891 है.
झांसी के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,850 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,530 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,891 है.
अलीगढ़ के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,850 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,530 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,891 है.