Haryana Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: हरियाणा में सोने के दामों ने उड़ाए होश! आज का रेट जानकर रह जाएंगे दंग

Haryana Gold Price Today: जिन संपत्तियों को सुरक्षित ठिकाना माना जाता है, उनमें अभी भी तनाव बना हुआ है. भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए हमलों को रद्द कर दिया है और कहा है कि उस देश के साथ परमाणु समझौता होने की अच्छी संभावना है. अमेरिका का मुख्य उद्देश्य यह है कि ईरान किसी भी तरह के परमाणु हथियार बनाना छोड़ दे. हालांकि इसका नतीजा अंतरराष्ट्रीय बुलियन की कीमतों में किसी भी तरह की तेजी के रूप में सामने नहीं आया है. आज सोने की किमतों कीमतों में कल के मुकाबले बढ़ोत्तरी हुई है 10 ग्राम सोने का रेट 24 कैरेट के लिए आज 1,58,350 रुपये है और कल सोने का भाव 1,57,080 रुपये थी.