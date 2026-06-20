UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: UP में सोना हुआ सस्ता! आज फिर धड़ाम से गिरे दाम, खरीदारी का सुनहरा मौका
Gold Price Today in Uttar Pradesh (सोना का भाव आज का) 20 June 2026: सोने की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. अखिल भारतीय सर्राफा संघ के मुताबिक 24 कैरेट सोना 2,840 रुपये सस्ता होकर 1,50,600 रुपये प्रति 10 ग्राम (टैक्स सहित) पर पहुंच गया है. वहीं, MCX पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव 2,070 रुपये की गिरावट के साथ 1,47,239 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है.
कानपुर के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹146010 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹133850 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹109540 है.
लखनऊ के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹146010 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹133850 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹109540 है.
मेरठ के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹146010 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹133850 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹109540 है.
अयोध्या के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹146010 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज 133850 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹109540 है.
गाजियाबाद के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹146010 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज 133850 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹₹109540 है.
नोएडा के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹146010 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज 133850 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹109540 है.