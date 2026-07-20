UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: यूपी में सोना हुआ महंगा या सस्ता? जानिए लखनऊ से लेकर नोएडा तक ताजा भाव
Gold Price Today in Uttar Pradesh (सोना का भाव आज का) 20 July 2026: अगर आप आज उत्तर प्रदेश में सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो पहले अपने शहर का ताजा भाव जरूर जान लें. सोने की कीमतों में रोज बदलाव होता है. अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर की कीमत और स्थानीय मांग का असर इसके रेट पर पड़ता है. यहां जानिए लखनऊ, नोएडा, कानपुर, वाराणसी समेत यूपी के प्रमुख शहरों में आज सोने का भाव.
कानपुर के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹143440 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹131450 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹107620 है.
लखनऊ के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹143440 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹131450 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹107620 है.
मेरठ के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹143440 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹131450 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹107620 है.
अयोध्या के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹143440 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹131450 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹107620 है.
गाजियाबाद के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹143440 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹131450 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹107620 है.
नोएडा के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹143440 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹131450 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹107620 है.