UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: यूपी में सोना खरीदने वालों की बढ़ी टेंशन! आज का नया रेट जानकर बदल सकता है आपका प्लान

Uttar Pradesh Gold Price Today: वैश्विक बाजार में अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष के कूटनीतिक समाधान को लेकर अनिश्चित संकेतों के चलते सोने की कीमतों में गिरावट जारी रही, जिससे महंगाई और लगातार व्यापारिक रुकावटों को लेकर चिंताएं और बढ़ गईं. पिछले सत्र में 1% से ज़्यादा गिरने के बाद, इस कीमती धातु का कारोबार लगभग $4,490 प्रति औंस पर हुआ. होर्मुज़ जलडमरूमध्य के पास नए सिरे से हुई झड़पों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत “तेज़ गति” से आगे बढ़ रही है यह बात तेहरान की उन पिछली धमकियों के बिल्कुल विपरीत है जिनमें उसने बातचीत रोकने और इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को पूरी तरह से बंद करने की बात कही थी. 24 कैरेट सोने के दाम आज 1,56,220 रूपये है.