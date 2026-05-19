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Rajasthan Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: सोना खरीदने से पहले सावधान! आज का रेट नहीं देखा तो पड़ सकता है भारी नुकसान

Rajasthan Gold Price Today: मंगलवार सुबह MCX पर सोने की कीमतों में बदलाव आया. क्योंकि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने US डॉलर इंडेक्स को मजबूत किया. डॉलर के मजबूत होने से दूसरी मुद्राओं का इस्तेमाल करने वाले खरीदारों के लिए सोना ज्यादा महंगा हो गया, जिससे सोने की दरों पर नीचे की ओर दबाव पड़ा. अब सभी की नजरें US, इज़रायल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष के समाधान पर टिकी हैं. आज भारत में सोने की कीमतों में बढ़ोत्तरी हुई है.


By: Anshika thakur | Published: May 19, 2026 10:21:59 AM IST

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जयपुर के रेट

आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹15,719 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना ₹14,410 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना ₹11,793 में मिल रहा है.

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जोधपुर के रेट

आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹15,719 में मिल रहा है.
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उदयपुर के रेट

आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹15,719 में मिल रहा है.
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आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना ₹11,793 में मिल रहा है.

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कोटा के रेट

आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹15,719 में मिल रहा है.
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आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना ₹11,793 में मिल रहा है.

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बीकानेर के रेट

आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹15,719 में मिल रहा है.
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आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना ₹11,793 में मिल रहा है.

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अजमेर के रेट

आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹15,719 में मिल रहा है.
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आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना ₹11,793 में मिल रहा है.

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अलवर के रेट

आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹15,719 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना ₹14,410 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना ₹11,793 में मिल रहा है.

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भरतपुर के रेट

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आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना ₹11,793 में मिल रहा है.

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