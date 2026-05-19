UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: यूपी में सोने के दामों ने बढ़ाई टेंशन! आज का रेट मिस किया तो होगा भारी नुकसान

Uttar Pradesh Gold Price Today: मंगलवार को भारत के खुदरा बाजार में सोने की कीमतों में बढ़ोत्तरी देखने को मिली, क्योंकि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने महंगाई की चिंताओं को बढ़ा दिया और निकट भविष्य में मौद्रिक सख्ती की आशंकाओं को हवा दी. 24 कैरेट सोने के दाम आज 1,57,040 रूपये है कल सोने की कीमत 1,56,220 रूपये थी.