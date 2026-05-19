Haryana Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: हरियाणा में सोने के दामों ने मचाई हलचल! आज का रेट देखकर उड़ जाएंगे होश
Haryana Gold Price Today: मंगलवार को सोने की कीमतें थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि कीमतों में गिरावट आने पर बढ़ी हुई खरीदारी ने बाजार को हालिया गिरावट से उबरने में मदद की, इससे पहले इस कीमती धातु ने एक महीने से भी ज्यादा समय के अपने सबसे निचले स्तर को छू लिया था. तेल की बढ़ती कीमतों से पैदा हुई महंगाई की चिंताएं. साथ ही यह उम्मीद कि ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची बनी रह सकती हैं कीमती धातुओं की कीमतों पर दबाव डालना जारी रखे हुए हैं. आज सोने की किमतों कीमतों में कल के मुकाबले बढ़ोत्तरी हुई है 10 ग्राम सोने का रेट 24 कैरेट के लिए आज 1,57,040 रुपये है और कल सोने का भाव 1,56,220 रुपये थी.
पानीपत के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹15,682 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹14,375 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹11,762 प्रति 1 ग्राम है.
अंबाला के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹15,682 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹14,375 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹11,762 प्रति 1 ग्राम है.
हिसार के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹15,682 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹14,375 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹11,762 प्रति 1 ग्राम है.
रोहतक के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹15,682 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹14,375 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹11,762 प्रति 1 ग्राम है.
करनाल के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹15,682 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹14,375 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹11,762 प्रति 1 ग्राम है.
सोनीपत के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹15,682 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹14,375 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹11,762 प्रति 1 ग्राम है.
भिवानी के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹15,682 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹14,375 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹11,762 प्रति 1 ग्राम है.
गुरुग्राम के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹15,682 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹14,375 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹11,762 प्रति 1 ग्राम है.