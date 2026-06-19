UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: आज फिर यूपी में धड़ाम हुए सोने के दाम, चेक करें अपने शहर के लेटेस्ट दाम

Gold Price Today in Uttar Pradesh (सोना का भाव आज का) 19 June 2026: सोने की कीमतों में लगातार गिरावट का दौर जारी है. MCX पर 24 कैरेट सोना 2,644 रुपये टूटकर 1,46,665 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. IBJA, बुलियन मार्केट और रिटेल रेट्स में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. आइए जानते हैं आपके शहर का हाल.