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UP Gold Prices 19, 22 and 24 Carat Today: यूपी में आज सोना हुआ महंगा या सस्ता? देखें 24, 22 और 18 कैरेट के ताजा भाव

Gold Price Today in Uttar Pradesh (सोना का भाव आज का) 19 July 2026: अगर आप उत्तर प्रदेश में आज सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो पहले ताजा भाव जान लेना जरूरी है. सोने की कीमतों में रोजाना बदलाव होता है, जिसका असर आपकी खरीदारी के बजट पर पड़ सकता है. आज यूपी के प्रमुख शहरों में 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम जारी हो गए हैं. ऐसे में गहने या निवेश के लिए सोना खरीदने से पहले अपने शहर का लेटेस्ट गोल्ड रेट जरूर चेक करें.


By: Preeti Rajput | Published: July 19, 2026 9:59:47 AM IST

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कानपुर के रेट

24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹142680 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹130800 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹107050 है.

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लखनऊ के रेट

24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹142680 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹130800 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹107050 है.

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मेरठ के रेट

24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹142680 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹130800 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹107050 है.

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अयोध्या के रेट

24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹142680 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹130800 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹107050 है.

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गाजियाबाद के रेट

24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹142680 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹130800 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹107050 है.

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नोएडा के रेट

24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹142680 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹130800 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹107050 है.

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Gold Price Todaygold rate IndiaUP Gold Price Today
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