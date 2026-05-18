Haryana Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: हरियाणा में गोल्ड रेट ने उड़ाए होश! आज का भाव जानकर रह जाएंगे हैरान

Haryana Gold Price Today: गहने, सिक्के और बिस्किट के रूप में सोना खरीदने के अलावा, आप डिजिटल सोना भी खरीद सकते हैं या ETF और गोल्ड बॉन्ड जैसी योजनाओं में निवेश कर सकते हैं. जहां एक ओर फिजिकल सोना मानसिक सुरक्षा का एहसास कराता है, वहीं डिजिटल सोना और बाजार से जुड़ी सोने की योजनाएं ज्यादा लिक्विड होती हैं और भारत में फिजिकल सोना खरीदने की तुलना में इनकी ट्रेडिंग प्रक्रिया भी ज्यादा आसान होती है. आज सोने की किमतों कीमतों में कल के मुकाबले गिरावट हुई है 10 ग्राम सोने का रेट 24 कैरेट के लिए आज 1,56,220 रुपये है और कल सोने का भाव 1,56,930 रुपये थी.