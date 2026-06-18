UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: आज यूपी में सोना सस्ता हुआ या महंगा, जानें अपने शहर के ताजा दाम
Gold Silver Price Today 18 June 2026: अगर आप आज उठते ही सोने के दाम चेक कर रहे हैं और आप यूपी के रहने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए है. आज 18 जून को सर्राफा बाजार में सोने की कीमत में उतार-चढ़ाव हुआ है. ऐसे में अगर आप सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आज का लेटेस्ट दाम जान लें, तो आइए देखते हैं आपके शहर का हाल.
कानपुर में सोने के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹151250 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹138650 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹113470 है.
लखनऊ में सोने के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹151250 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹138650 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹113470 है.
मेरठ में आज सोने के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹151250 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹138650 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹113470 है.
अयोध्या में आज सोने के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹151250 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹138650 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹113470 है.
गाजियाबाद में आज सोने के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹151250 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹138650 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹113470 है.
नोएडा में आज सोने के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹151250 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹138650 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹113470 है.