UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: आज यूपी में सोना सस्ता हुआ या महंगा, जानें अपने शहर के ताजा दाम

Gold Silver Price Today 18 June 2026: अगर आप आज उठते ही सोने के दाम चेक कर रहे हैं और आप यूपी के रहने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए है. आज 18 जून को सर्राफा बाजार में सोने की कीमत में उतार-चढ़ाव हुआ है. ऐसे में अगर आप सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आज का लेटेस्ट दाम जान लें, तो आइए देखते हैं आपके शहर का हाल.