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UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: आज फिर यूपी में धड़ाम हुए सोने के दाम, चेक करें अपने शहर के लेटेस्ट दाम

Gold Price Today in Uttar Pradesh (सोना का भाव आज का) 18 July 2026: अगर आप उत्तर प्रदेश में सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आज के ताजा भाव जानना आपके लिए जरूरी है. सोने की कीमतों में रोजाना बदलाव देखने को मिलता है, जिसका असर खरीदारों और निवेशकों दोनों पर पड़ता है. अंतरराष्ट्रीय बाजार की हलचल, डॉलर की मजबूती, ब्याज दरों में बदलाव और घरेलू मांग जैसे कई कारण सोने के दाम को प्रभावित करते हैं. आइए जानते हैं आज यूपी के प्रमुख शहरों में 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने का लेटेस्ट रेट.


By: Preeti Rajput | Published: July 18, 2026 9:24:49 AM IST

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कानपुर के रेट

24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹142680 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹130800 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹107050 है.

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लखनऊ के रेट

24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹142680 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹130800 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹107050 है.

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मेरठ के रेट

24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹142680 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹130800 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹107050 है.

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अयोध्या के रेट

24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹142680 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹130800 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹107050 है.

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गाजियाबाद के रेट

24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹142680 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹130800 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹107050 है.

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नोएडा के रेट

24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹142680 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹130800 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹107050 है.

Tags:
Gold Price 18 July 2026Gold Price Todaygold rate IndiaUP Gold Price Today
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