UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: यूपी में सोने ने बदली चाल! खरीदारी से पहले जरूर जान लें आज का ताजा भाव

Uttar Pradesh Gold Price Today: 17 जून को 24 कैरेट सोने की कीमत ₹27 प्रति ग्राम घटकर ₹15,110 हो गई जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत ₹25 घटकर ₹13,850 प्रति ग्राम हो गई. वहीं 18 कैरेट सोने की कीमत पिछले सेशन के मुकाबले ₹21 घटकर ₹11,332 प्रति ग्राम पर आ गई. बड़ी मात्रा में भी गिरावट देखी गई 10 ग्राम 24K सोने की कीमत ₹270 घटकर ₹1,51,100 हो गई और 22K सोने की कीमत ₹250 घटकर ₹1,38,500 हो गई.