UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: यूपी में आज क्या है सोने का भाव? लखनऊ, नोएडा, कानपुर समेत सभी शहरों के नए रेट

Gold Price Today in Uttar Pradesh (सोना का भाव आज का) 17 July 2026: उत्तर प्रदेश में आज सोने की कीमतों में बदलाव देखने को मिला है. अगर आप लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी, आगरा, मेरठ, प्रयागराज या राज्य के किसी अन्य शहर में सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो पहले आज का ताजा भाव जरूर जान लें. शादी, त्योहार या निवेश के लिए सोना खरीदने से पहले सही रेट की जानकारी होना जरूरी है. यहां देखें यूपी के प्रमुख शहरों में 24, 22 और 18 कैरेट सोने के आज के लेटेस्ट दाम.