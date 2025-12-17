Gold Price Today: बहतरीन ऑफर! आसमान से गिरे सोने के दाम, चांदी का भी कुछ ऐसा हाल

Gold Rate: उन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है जो इस महीने सोना खरीदना चाहते हैं. राहत की खबर ये है की 17 दिसंबर की सुबह देश में सोने की कीमत में गिराव आई है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव 134000 रुपये प्रति 10 ग्राम है. मुंबई में कीमत 133850 रुपये प्रति 10 ग्राम है. चलिए जान लेते कि आज गोल्ड के दाम का क्या हाल है?