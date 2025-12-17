  • Home>
Gold Price Today: बहतरीन ऑफर! आसमान से गिरे सोने के दाम, चांदी का भी कुछ ऐसा हाल

Gold Rate: उन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है जो इस महीने सोना खरीदना चाहते हैं. राहत की खबर ये है की 17 दिसंबर की सुबह देश में सोने की कीमत में गिराव आई है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव 134000 रुपये प्रति 10 ग्राम है. मुंबई में कीमत 133850 रुपये प्रति 10 ग्राम है. चलिए जान लेते कि आज गोल्ड के दाम का क्या हाल है? 


By: Heena Khan | Last Updated: December 17, 2025 11:20:58 AM IST

gold


सोने का भाव

गिरावट का अहम कारण फ़्राईफ़ वैश्विक संकेत और मित्र का विश्वासवसूली है. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव 4,277.42 डॉलर प्रति डॉलर है.

gold jewellery


दिल्ली में सोने के दाम

दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 134000 रुपये प्रति 10 ग्राम है. 22 कैरेट का भाव 122840 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

GOLD PRICE


गोल्ड प्राइस

जानिए अन्य शहरों के सोने के दाम

gold jewellery 8


क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ग्लोबल हालात और रुपया-डॉलर एक्सचेंज रेट में ज़्यादा बदलाव नहीं होता है या रुपया कमज़ोर होता है, तो 2026 में सोने की कीमत 5 से 16 प्रतिशत तक बढ़ सकती है.

Silver


चांदी का हाल

वहीं सोने की ही तरह चांदी में भी बुधवार की सुबह गिरावट है. भाव 199000 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया है. विदेशी बाजारों में चांदी का हाजिर भाव 63.02 डॉलर प्रति औंस हो गया है.

gold rate in india


ग्लोबल फैक्टर्स पर सोने का हाल

सोने और चांदी की ​देश के अंदर कीमतें डोमेस्टिक फैक्टर्स के साथ-साथ ग्लोबल फैक्टर्स से भी प्रभावित होती हैं.

