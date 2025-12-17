Gold Price Today: बहतरीन ऑफर! आसमान से गिरे सोने के दाम, चांदी का भी कुछ ऐसा हाल
Gold Rate: उन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है जो इस महीने सोना खरीदना चाहते हैं. राहत की खबर ये है की 17 दिसंबर की सुबह देश में सोने की कीमत में गिराव आई है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव 134000 रुपये प्रति 10 ग्राम है. मुंबई में कीमत 133850 रुपये प्रति 10 ग्राम है. चलिए जान लेते कि आज गोल्ड के दाम का क्या हाल है?
सोने का भाव
गिरावट का अहम कारण फ़्राईफ़ वैश्विक संकेत और मित्र का विश्वासवसूली है. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव 4,277.42 डॉलर प्रति डॉलर है.
दिल्ली में सोने के दाम
दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 134000 रुपये प्रति 10 ग्राम है. 22 कैरेट का भाव 122840 रुपये प्रति 10 ग्राम है.
गोल्ड प्राइस
जानिए अन्य शहरों के सोने के दाम
क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स
एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ग्लोबल हालात और रुपया-डॉलर एक्सचेंज रेट में ज़्यादा बदलाव नहीं होता है या रुपया कमज़ोर होता है, तो 2026 में सोने की कीमत 5 से 16 प्रतिशत तक बढ़ सकती है.
चांदी का हाल
वहीं सोने की ही तरह चांदी में भी बुधवार की सुबह गिरावट है. भाव 199000 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया है. विदेशी बाजारों में चांदी का हाजिर भाव 63.02 डॉलर प्रति औंस हो गया है.
ग्लोबल फैक्टर्स पर सोने का हाल
सोने और चांदी की देश के अंदर कीमतें डोमेस्टिक फैक्टर्स के साथ-साथ ग्लोबल फैक्टर्स से भी प्रभावित होती हैं.