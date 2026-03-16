Gold Price Today 16 March 2026: आज थोड़ा फिसला सोना, क्या खरीदने का सही मौका आ गया?

Gold Price Today | Gold Rate Today | Aaj Ka Sone Ka Dam: सोमवार को अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में सोने और चांदी की कीमतें US-ईरान-इज़रायल के बीच चल रहे संघर्ष के चलते थोड़ी कम रहीं. अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में, स्पॉट गोल्ड लगभग $5,000 प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा था, जबकि स्पॉट सिल्वर $80 प्रति औंस से नीचे था; ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि निवेशक तेल की अस्थिर कीमतों, मज़बूत US डॉलर और बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी का आकलन कर रहे थे.