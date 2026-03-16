Gold Price Today 16 March 2026: आज थोड़ा फिसला सोना, क्या खरीदने का सही मौका आ गया?
Gold Price Today | Gold Rate Today | Aaj Ka Sone Ka Dam: सोमवार को अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में सोने और चांदी की कीमतें US-ईरान-इज़रायल के बीच चल रहे संघर्ष के चलते थोड़ी कम रहीं. अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में, स्पॉट गोल्ड लगभग $5,000 प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा था, जबकि स्पॉट सिल्वर $80 प्रति औंस से नीचे था; ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि निवेशक तेल की अस्थिर कीमतों, मज़बूत US डॉलर और बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी का आकलन कर रहे थे.
|
शहर
|
सोने के दाम (24K, प्रति 10 ग्राम)
|मुंबई
|₹1,58,800
|दिल्ली
|₹1,58,520
|चेन्नई
|₹1,59,260
|कोलकाता
|₹1,58,580
|बेंगलुरु
|₹1,58,920
|हैदराबाद
|₹1,59,050
कोलकाता के दाम
बाज़ार के आंकड़ों के अनुसार, सोमवार को 24-कैरेट सोने की कीमत Rs 1,58,800 प्रति 10 ग्राम थी. वहीं, कोलकाता में इस कीमती धातु की कीमत Rs 1,58,580 थी.
दिल्ली के दाम
ये दोनों शहर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से आगे थे, जहाँ 24-कैरेट सोने की दर फिलहाल Rs 1,58,520 है. इसके अलावा, 22-कैरेट सोना Rs 1,45,900 प्रति 10 ग्राम पर उपलब्ध था. चलिए जान लेते हैं आज आपके शहर
जानें सोने का दाम
24-कैरेट सोने की दर फिलहाल Rs 1,58,520 है. इसके अलावा, 22-कैरेट सोना Rs 1,45,900 प्रति 10 ग्राम पर उपलब्ध था.
ईरान-इजराइल वॉर का असर
मुंबई में चांदी की कीमत Rs 2,59,240 प्रति किलोग्राम थी. यह तब हुआ जब US के हमलों में ईरान के ऊर्जा बुनियादी ढांचे को निशाना बनाए जाने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया. इसके जवाब में, ईरान ने खाड़ी क्षेत्र के कई देशों पर हमले किए.
चांदी के दाम
इस युद्ध के कारण सुरक्षित निवेश (safe-haven assets) की मांग बढ़ गई है. यह घटनाक्रम सोने के अपने अब तक के सबसे ऊँचे स्तर Rs 1,80,000 से ऊपर पहुँचने और चांदी की कीमतों के रिकॉर्ड स्तर Rs 4,20,000 तक पहुँचने के एक महीने से भी कम समय बाद सामने आया है.
बड़े शहरों में सोने के दाम
मुंबई: ₹1,58,800
दिल्ली: ₹1,58,520
चेन्नई: ₹1,59,260
कोलकाता: ₹1,58,580
बेंगलुरु: ₹1,58,920
हैदराबाद: ₹1,59,050