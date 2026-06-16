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UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: यूपी में सोना हुआ महंगा या सस्ता? बाजार जाने से पहले जरूर जान लें आज का ताजा रेट

Uttar Pradesh Gold Price Today: अमेरिका-ईरान शांति समझौते के बाद पिछले सेशन में सोने की कीमतों में काफी उछाल आया था लेकिन मंगलवार को इनमें थोड़ी गिरावट आई. 24 कैरेट (24K) सोने की कीमत ₹16 घटकर ₹15,137 प्रति ग्राम हो गई, जबकि 22 कैरेट (22K) सोने की कीमत ₹15 घटकर ₹13,875 प्रति ग्राम हो गई. यह गिरावट चेयरमैन केविन वॉर्श की अध्यक्षता में 16-17 जून को होने वाली अमेरिकी फेडरल रिजर्व की पॉलिसी मीटिंग से पहले आई है. निवेशक ब्याज दरों और भविष्य की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में संकेतों के लिए इस मीटिंग पर बारीकी से नजर रख रहे हैं.


By: Anshika thakur | Published: June 16, 2026 11:03:54 AM IST

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कानपुर के रेट

24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,152 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,890 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,368 है.

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लखनऊ के रेट

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वाराणसी के रेट

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अयोध्या के रेट

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प्रयागराज के रेट

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मथुरा के रेट

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झांसी के रेट

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