UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: यूपी में सोना फिर हुआ महंगा या सस्ता? खरीदारी से पहले जान लें आज का भाव

Uttar Pradesh Gold Price Today: 16 जुलाई को भारत में सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट आई. यह गिरावट तब हुई जब कच्चे तेल की कीमतें $85 प्रति बैरल के अहम स्तर से नीचे आ गईं एक ऐसी घटना जिससे महंगाई की चिंताएं कम होनी चाहिए थीं. हालांकि, कल ईरान पर अमेरिका के नए हमलों ने आर्थिक अनिश्चितता बढ़ा दी और इस बात की संभावना को और मजबूत कर दिया कि ब्याज दरें उम्मीद से पहले बढ़ सकती हैं. अमेरिकी डॉलर मजबूत बना रहा और 100.50 के स्तर के आसपास रहा. 24 कैरेट सोने की कीमत में प्रति 100 ग्राम कम से कम ₹2,800 की गिरावट आई, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत ₹1,43,500 के स्तर से नीचे आ गई.