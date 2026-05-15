Rajasthan Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: सोना खरीदने वालों के लिए बड़ा अलर्ट! आज का रेट नहीं देखा तो होगा भारी नुकसान

Rajasthan Gold Price Today: पूरी दुनिया में कीमती धातुओं में निवेश साल-दर-साल लगातार बढ़ रहा है. 2001 से इस धातु में लगभग 15% की सालाना बढ़ोतरी देखी गई है. इस आभूषण धातु की अनोखी “सुरक्षित पनाहगाह” (safe haven) वाली खासियत ने प्रभावी जोखिम प्रबंधन पर फिर से ध्यान केंद्रित किया है खासकर 2008–2009 के वित्तीय संकट के बाद, जिसने बाजारों को बुरी तरह हिलाकर रख दिया था. आज भारत में सोने की कीमतों में गिरावट हुई है.