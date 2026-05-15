UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: यूपी में गोल्ड ने बढ़ाई टेंशन! आज का भाव नहीं देखा तो होगा बड़ा नुकसान
Uttar Pradesh Gold Price Today: सबसे पहला और सबसे जरूरी पॉइंट यह है कि रेगुलर सोने और हॉलमार्क वाले सोने की कीमतों में कोई फर्क नहीं होता. हॉलमार्क वाला सोना देने के लिए कोई भी आपसे कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेता. इसकी कीमत बिल्कुल वही होती है जिस कीमत पर रेगुलर सोना बेचा जाता है. फर्क बस इतना है कि जब आप हॉलमार्क वाला सोना खरीदते हैं तो आपको उसकी शुद्धता की गारंटी मिलती है. 24 कैरेट सोने के दाम आज 1,60,090 रूपये है कल सोने की कीमत 1,62,330 रूपये थी.
कानपुर के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 16,024 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,690 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 12,022 है.
लखनऊ के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 16,024 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,690 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 12,022 है.
वाराणसी के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 16,024 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,690 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 12,022 है.
अयोध्या के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 16,024 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,690 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 12,022 है.
प्रयागराज के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 16,024 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,690 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 12,022 है.
मथुरा के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 16,024 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,690 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 12,022 है.
झांसी के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 16,024 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,690 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 12,022 है.
अलीगढ़ के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 16,024 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,690 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 12,022 है.