Haryana Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: हरियाणा में गोल्ड प्राइस ने उड़ाए होश! खरीदारी से पहले जरूर चेक करें ताजा भाव
Haryana Gold Price Today: गहने, सिक्के और बिस्किट के रूप में सोना खरीदने के अलावा, आप डिजिटल सोना भी खरीद सकते हैं या ETF और गोल्ड बॉन्ड जैसी योजनाओं में निवेश कर सकते हैं. जहां एक ओर फिजिकल सोना मानसिक सुरक्षा का एहसास कराता है, वहीं डिजिटल सोना और बाजार से जुड़ी सोने की योजनाएं ज्यादा लिक्विड होती हैं और भारत में फिजिकल सोना खरीदने की तुलना में इनकी ट्रेडिंग प्रक्रिया भी ज्यादा आसान होती है. आज सोने की किमतों कीमतों में कल के मुकाबले गिरावट हुई है 10 ग्राम सोने का रेट 24 कैरेट के लिए आज 1,60,090 रुपये है और कल सोने का भाव 1,62,330 रुपये थी.
पानीपत के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹15,645 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹14,900 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹11,580 प्रति 1 ग्राम है.
अंबाला के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹15,645 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹14,900 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹11,580 प्रति 1 ग्राम है.
हिसार के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹15,645 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹14,900 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹11,580 प्रति 1 ग्राम है.
रोहतक के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹15,645 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹14,900 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹11,580 प्रति 1 ग्राम है.
करनाल के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹15,645 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹14,900 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹11,580 प्रति 1 ग्राम है.
सोनीपत के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹15,645 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹14,900 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹11,580 प्रति 1 ग्राम है.
भिवानी के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹15,645 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹14,900 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹11,580 प्रति 1 ग्राम है.
गुरुग्राम के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹15,645 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹14,900 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹11,580 प्रति 1 ग्राम है.